A murit Emil Lupulescu, unul dintre cei mai importanti fotbalisti din istoria echipei Politehnica Iasi

Supranumit "Cateaua" de suporteri , prolificul atacant, nascut la 15 mai 1946, a facut parte din echipa Politehnicii in perioada 1964-1972. El a fost printre cei mai buni marcatori ai campionatului in sezonul 1968-1969."Clubul nostru deplange trecerea in nefiinta a fostului mare fotbalist, antrenor si conducator al Politehnicii, Emil Lupulescu.CSM Politehnica Iasi transmite condoleante si isi exprima compasiunea fata de familia indoliata", este mesajul pe contul de Instagram al clubului.A format nenumarate generatii de juniori la Liceul cu Program Sportiv, a fost conducator si antrenor al Politehnicii Iasi, iar in ultima perioada a activat ca observator de jocuri in cadrul AJF Iasi.Citeste si: