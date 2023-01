Ancheta fara precedent in fotbal: Europol a depistat 380 de blaturi

Oficiul de politie Europol a anuntat, luni, desfiintarea unei retele criminale banuita ca a trucat 380 de meciuri de fotbal.

Reteaua criminala a fost acuzata ca a trucat si meciuri din Liga Campionilor si Cupa Mondiala. In ancheta sunt implicate 15 de tari, insa numele Romaniei nu este prezent, informeaza agentia Reuters.

"Este cea mai mare ancheta din toate timpurile privind presupuse meciuri trucate", a declarat directorul Europol, Rob Wainright, intr-o conferinta de presa.

425 de persoane sunt suspecte in ancheta, conducatori de cluburi, arbitri, jucatori si diversi interlopi. Pana in prezent, Europol a efectuat 50 de arestari in mai multe tari.

Potrivit anchetatorilor, reteaua folosea pariuri ilegale in Asia. Spre exemplu, cei implicati ar fi pariat o miza de 16 milioane de euro, iar profitul generat ar fi fost de 8 milioane de euro.

Suma era impartita ulterior de cei implicati, iar cea mai mare plata individuala a fost de 140 de mii de euro.

Pe lista meciurilor suspecte se afla dueluri din preliminariile Cupei Mondiale, Liga Campionilor, dar si din ligile de top ale mai multor tari din Europa.

Capii retelei sunt din Asia si ar fi trucat meciuri si din afara Europei.

C.S.

