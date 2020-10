Astra si Viitorul au cerut amanarea meciurilor din Liga 1. "Daca ai 13 jucatori, dintre care un portar, trebuie sa joci"

"La FCSB au fost la un moment dat 17 jucatori testati pozitiv, deci putem vorbi de o situatie mai grea. La momentul acela, e posibil sa ne fi costat prezenta unei echipe romanesti in grupele Europa League. A existat o cerere de amanare de la Viitorul, formulata acum doua zile, exista si o cerere de la Astra, insa toate aceste cereri vor fi tratate conform dispozitiilor regulamentare in vigoare, care spun ca in masura in care ai 13 jucatori, dintre care un portar, trebuie sa joci.Cluburile pot apela la acei jucatori (n.r. - de la echipa a doua), daca ii testeaza, dar ii testeaza pentru ca ei joaca cu echipa a doua in competitiile organizate de FRF . Daca ai un jucator testat pozitiv, il izolezi si il retestezi la sapte zile.Pe cei care au fost in contact cu jucatorul sau cu jucatorii testati pozitiv ii retestezi si daca rezultatul e negativ isi pot continua activitatea, iar cei care nu au fost contacti isi deruleaza activiatea in mod normal. In privinta celor de la Viitorul, deja i-am anuntat in cursul zilei de ieri, am transmis o adresa oficiala catre club (n.r. - ca meciul cu Poli se disputa). In cursul acestei zile, vom mai culege date legate de situatia de la Astra si vom reveni si acolo cu o adresa, dar, repet, in acest momement nu am constat o imposibilitate de a avea 13 jucatori, dintre care un portar, pe foaia de joc", a declarat Stefan, la ProX.FC Viitorul a anuntat, marti, noua cazuri de infectare cu noul coronavirus in lotul echipei, dintre care cinci jucatori.In lotul echipei Astra Giurgiu au fost inregsitrate, miercuri, 15 rezultate pozitive la testele pentru noul coronavirus si se asteapta rezultatele altor fotbalisti.Astra intalneste, vineri, pe Dinamo , intr-un meci programata pe Arena Nationala.