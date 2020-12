Athletic Bilbao - Real Sociedad, scor 0-1, Osasuna, 1-1 cu Alaves, in ultimele meciuri din LaLiga din 2020

Golul a fost marcat de Portu, in minutul 5.Tot joi, in ultimul meci din LaLiga din acest an, Osasuna a remizat acasa cu Deportivo Alaves, scor 1-1. De la Osasuna a fost eliminat Ruben, in minutul 8. Au marcat Torres '68 pentru gazde si Perez '75 (penalti) pentru oaspeti.Lider in clasament este Atletico Madrid , cu 35 de puncte obtinute in 14 jocuri. Pe locul doi este Real Madrid , cu 33 de puncte (16 jocuri).