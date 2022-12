Avancronica fotbal international: Cele mai tari meciuri de astazi

Vineri seara se disputa primele meciuri din etapa de weekend in marile campionate din Europa.

Astfel, runda a sasea din prima liga a Spaniei se deschide de la ora 21:30, cu partida Valencia - Granada. Gazdele au un inceput slab de sezon, cu doar 6 puncte dupa primele 5 etape, locul 10 si golaveraj 2-2. La randul lor, oaspetii, care s-au salvat la limita de la retrogradare sezonul trecut, se afla din nou la coada clasamentului - locul 18, cu 3 puncte si golaveraj 4-11.

Mai mult, Valencia nu are nicio victorie acasa in campionat, unde n-a mai inscris de doua saptamani, iar in Liga Campionilor a fost invinsa de Zenit, pe teren propriu, cu 3-2, in prima etapa a competitiei. In plus, "liliecii" au mari probleme in poarta, primii doi portari ai echipei, Diego Alves si Mathew Ryan, fiind accidentati.

Tot de la ora 21:30 se disputa primul meci din etapa a saptea a Bundesligii, FC Koln - Ingolstadt. Gazdele ocupa locul 7, iar oaspetii locul 8, ambele echipe cu cate 10 puncte din trei victorii si un egal.

FC Koln a reusit 7 puncte in cele trei meciuri de pe teren propriu din acest sezon, in timp ce nou-promovata Ingolstadt a castigat cu 1-0 toate cele trei meciuri disputate in deplasare, fara a inscrie vreun gol pe teren propriu.

De asemenea, la aceeasi ora se disputa si primul meci din etapa a opta a primei ligi din Franta, Reims - Lille. Gazdele se afla pe un surprinzator loc 5, cu 12 puncte si golaveraj 10-6, reusind victorii cu Bordeaux si Marseille si egal cu PSG.

Lille este pe 13, cu un meci mai putin disputat si doar 6 puncte, golaveraj 2-2. Echipa a inscris primul gol in campionat de-abia in etapa a patra.

F.N.

