Ionel Gane, despre problemele de la Dinamo: A fost scary movie. Singurele momente placute au fost meciurile

, un film horror. Singurele momente fericite de care ne-am bucurat au fost jocurile, care ne-au adus un sentiment placut. Restul, mintiti si nu va mai spun cum am trait aceste cinci luni, foarte greu. (n.r. - daca va continua la Dinamo)



Nu stiu, am nevoie de putina liniste, o sa vedem zilele acestea ce o sa se intample, de maine incolo. Stiu ca maine va fi o sedinta la club, o sa vedem ce decziie se va lua, cine va prelua conducerea, stiu ca suporterii in ultimul timp ne-au ajutat foarte mult si sunt increzatori ca vor face lucruri bune si pozitive in acest sens.



Trebuie sa vedem ce jucatori raman, situatia echipei, ne reunim pe 3 ianuarie, sunt foarte multe lcururi de pus la punct in aceasta perioada. Mi-e foarte greu sa dau un raspuns acum, astept zilel urmatoare sa vedem ce decizii se iau la nivel de conducere administrativa",a declarat Gane, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I.



Academica Clinceni a terminat la egalitate, scor 1-1 (0-0), meciul disputat, duminica, pe teren propriu, la Calarasi, cu FC Dinamo, in etapa a XV-a, ultima a turului si a anului, a Ligii I.



A marcat: Ciunciukov '75 / Anton '65.















"Am fost echipa care a controlat jocul in mare parte si meritam mai mult de un punct. Am controlat prima rerpiza, am avut niste ocazii, la fel a doua repriza. Ei au avut o ocazie in prima repriza si golul. E foarte greu sa joci impotriva unei echipe care joaca cu 8-9 jucatori in jumatatea proprie, o echipa reactiva, care joaca bine faza de contraatac.Trebuie sa-mi felicit jucatorii, merita tot respectul meu, tot respectul tuturor pentru ceea ce au facut ei in ultimele luni. Avem 16 puncte in acest moment, mai sunt multe etape de disputat, dar prin ce am trecut lunile astea... a fost ca un