Coronavirusul a suspendat fotbalul in Rio de Janeiro

Campionatul de fotbal al statului Rio a fost primul care s-a reluat, joi, fara spectatori, pe un continent, America de Sud, puternic lovit de pandemia Covid-19, atragand opozitia mai multor cluburi , inclusiv Fluminense si Botafogo, care au mers in instanta pentru a cere suspendarea. Aceste doua echipenici macar nu reluasera antrenamentele la repornirea competitiei, iar federatia statului Rio le-a amenintat cu infrangeri la masa verde daca refuzau sa joace.Celelalte meciuri ale Campionatului Carioca se vor defasura conform programului, insa toate federatiile sportive trebuie sa prezinte autoritatilor masuri imbunatatite de siguranta sanitara, conform protocoalelor primariei in domeniu.Meciurile suspendate ale celor doua echipe vizeaza etapele de luni si joi.Initial, primarul a dorit suspendarea tuturor competitiilor, dar ulterior a revenit asupra deciziei.Brazilia este pe locul 2 in lume la numarul de cazuri de Covid-19 si la cel de decese, dupa SUA. Pana acum, au fost inregistrate peste un milion de imbolnaviri si peste 50.000 de morti.