Craiova - CFR Cluj, finala campionatului. Deac: "Meciurile trebuie castigate pe teren, nu la masa verde"

"E bine ca nu ne-am pierdut cumpatul, am fost calmi si am lovit cand trebuia. Am avut o saptamana cu mult stres, nu reuseam sa dorm, bine ca am scapat si sper ca toti sa se faca bine si sa revina repede.Asteptam sa jucam finala, luni, va fi care pe care, echipa mai buna sa castige campionatul. Meciurile trebuie castigate pe teren, nu la masa verde, asa te simti fotbalist. Corect ar fi sa se joace pe teren, nu pe la comisii", a declarat Deac la Digisport.Formatia CFR Cluj a invins, vineri, in deplasare, cu scorul de 2-0 (0-0), echipa FCSB, in meci restanta din etapa a opta a play-off-ului Ligii I. In urma acestui rezultat, CFR Cluj are 46 de puncte in clasament, cu doua mai multe ca Universitatea Craiova , iar titlul de campioana se va decide in meciul direct de luni.Golurile au fost marcate de Susici '86 si Itu '88.