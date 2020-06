Cupa Romaniei: Miercuri si joi se disputa turul semifinalelor

Ziare.

Miercuri, 24 iunie, ora 20:00Sepsi OSK Sf. Gheorghe - CSM Politehnica IasiSepsi si-a depasit deja cea mai buna performanta in competitie, sfert de finala in sezonul trecut. In 2019 a fost eliminata de campioana CFR Cluj Pana acum le-a scos din Cupa pe: Ripensia Timisoara (4-1), Astra (4-2), Petrolul (1-0).De partea cealalta, Poli Iasi este din nou in semifinalele Cupei Romaniei, pentru a cincea oara in istorie, dupa 35 de ani! In cazul in care se va impune, va juca pentru prima data in finala! In "sferturi", moldovenii au naruit visul Universitatii Craiova de a evolua cu trofeul pe masa chiar pe stadionul " Ion Oblemenco ".Rezultatele obtinute pana acum: Rapid (1-0), Metalul Buzau (3-0), Universitatea Craiova (3-2).Joi, 25 iunie, ora 20:00Dupa 4 ani, Dinamo are din nou sansa de a disputa o finala de Cupa Romaniei . In 2016, in semifinale, tot FCSB i-a fost adversara. Chiar daca niciuna dintre echipe nu a castigat in cele doua manse, "cainii" au mers mai departe datorita golurilor marcate in deplasare.Prezenta in finala, pe Arena Nationala, nu a fost de succes, ros-albii fiind invinsi de CFR Cluj la loviturile de departajare. Ultimul triumf in Cupa pentru Dinamo dateaza din 2012, atunci cand s-a impus in fata Rapidului, scor 1-0.In editia 2019-2020 le-a eliminat pe: UTA Arad (3-1), Foresta Suceava (4-0), Academica Clinceni (1-0).FCSB are sansa revansei in fata dinamovistilor dupa ce acestia i-au intrerupt parcursul din sezonul 2015-2016. Cel mai recent succes in Cupa Romaniei a fost cel din 2015, cand trupa pregatita pe atunci de Costel Galca a castigat finala cu Universitatea Cluj, scor 3-0. A fost anul eventului, FCSB castigand atunci si ultimul titlu de campioana pana in prezent.A trecut pana acum de: Metaloglobus (2-0), Universitatea Cluj (1-0), Hermannstadt (2-1).5 schimbari in meciIn urma deciziei Comitetului Executiv al FRF , si in rundele finale ale Cupei Romaniei, sezonul 2019-2020, echipele pot efectua pana la 5 inlocuiri pe durata partidelor. Pentru a nu afecta cursivitatea jocului, schimbarile vor putea fi realizate in cel mult trei momente de intrerupere. De asemenea, cluburile pot inscrie pe lista oficiala de meci pana la 20 de jucatori , cu conditia ca 8 dintre acestia sa fie formati la nivel national.