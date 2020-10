Reactii dupa CFR - Young Boys 1 - 1. Petrescu: "Facem minuni. Problema vietii mele este VAR-ul"

"Ma asteptam la un asa meci. E campioana Elvetiei. Au un lot foarte valoros. Noi in continuare facem minuni. Lotul este subtire. Am avut penalty neacordat. Asta e problema vietii mele, VAR-ul unde nu trebuie.Per total,sa faci patru puncte e fantastic, la ce probleme sunt. L-am pierdut pe Vinicius, acolo unde ne doare mai tare.Daca vrem sa luam si campionatul si sa mergem departe in Europa League e foarte greu", a spus Dan Petrescu la Digisport.CFR Cluj este lider in grupa din Europa League, cu 4 puncte, dupa doua meciuri.