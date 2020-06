Decizii pentru reluarea meciurilor din Liga 1: Momente de reculegere si fond sonor de sustinere de la megafoane

Ziare.

Astfel, inaintea inceperii oricarui joc oficial aferent sezonului in derulare, se va pastra un moment de reculegere in memoria tuturor romanilor decedati in urma pandemiei COVID-19.Cealalta decizie face referire la posibilitatea cluburilor organizatoare de a utiliza sistemul de sonorizare al stadionului pe durata partidelor fara spectatori. In acest context, pentru jocurile oficiale aferente sezonului 2019/2020, desfasurate fara spectatori, cluburile organizatoare pot asigura un fundal sonor continand exclusiv cantecele, indemnurile si imnurile suporterilor echipei gazda.Pentru evitarea oricarui dubiu, difuzarile audio trebuie sa aiba un nivel de intensitate care sa permita transmiterea in conditii optime atat a indicatiilor tehnice catre jucatori , cat si transmiterea in bune conditii a jocului din punct de vedere tehnic de catre detinatorii de drepturi tv. Nivelul de intensitate al difuzarilor va fi stabilit de comun acord de catre delegatul de joc impreuna cu reprezentantii detinatorului de drepturi tv.De asemenea, difuzarile audio trebuie sa contina doar cantece, indemnuri, imnuri cu mesaje de sustinere a echipei gazda sau zgomot de fundal neutru. Sunt interzise difuzarile cu continut sau caracter politic, rasial, xenofobe sau discriminatorii in orice fel, precum si orice difuzari jignitoare, defaimatoare sau de natura sa prejudicieze in vreun fel imaginea unor persoane, cluburi , institutii, inclusiv FRF, LPF , AJF.Liga I, intrerupta de pandemia de coronavirus, se va relua vineri, cu etapa a III-a din play-off si play-out.