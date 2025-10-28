Derbiuri de foc in Europa la sfarsit de saptamana

La sfarsitul acestei saptamani sunt programate derbiuri de foc in mai multe campionate din Europa.
In afara de clasicul Steaua - Dinamo de la noi, care sa va juca sambata de la ora 21.00, se mai disputa o serie de meciuri care tin capul de afis in cele mai puternice ligi de pe Batranul Continent.
Iata si meciurile:
Spania
Duminica: Atletico Madrid - Real Madrid (ora 18:00)
Italia
Sambata: Roma - Inter Milano (ora 21:45)
Duminica: Milan - Juventus (ora 21:45)
Franta
Duminica: PSG - Olympique Marseille (ora 22:00)
Germania
Sambata: Bayern Munchen - Schalke 04 (ora 19:30)
Olanda
Duminica: Feyenoord- Ajax (ora 15:30)
In plus, Premier League programeaza la inceputul saptamanii viitoare, marti de la ora 21:45, ultimul meci al etapei a 28-a, Manchester United - Manchester City.