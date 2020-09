Doua meciuri din campionatului Scotiei vor avea loc cu spectatori, de proba

Aatfel, la partidele Ross County - Celtic si Aberdeen - Kilmarnock vor putea intra pana la 300 de spectatori, pe stadioane.Insa in tribune vor fi numai fani ai gazdelor, fiind interzisa prezenta suporterilor oaspeti."Nu s-a luat inca nicio decizie finala cu privire la reluarea generala a evenimentelor pe stadioane cu un numar restrans de spectatori si nimic nu ar trebui sa se ia in considerare ca fiind stabilit in aceasta etapa . Cu toate acestea, guvernul scotian a fost de acord ca Liga Profesionsita de Fotbal sa poata organiza doua evenimente pilot, fiecare cu doar 300 de sustinatori ai gazdelor, la 12 septembrie", a declarat ministrul scotian al Sporturilor, Joe Fitzpatrick.