Eric Dier a fost suspendat patru meciuri dupa ce a batut un suporter la partida cu Norwich

La 4 martie, echipa Tottenham a fost invinsa, pe teren propriu, de Norwich, dupa executarea loviturilor de departajare, in optimile de finala ale Cupei Angliei.Dupa meci, mijlocasul formatiei gazda Eric Dier a urcat furtunos in trbuna pentru a-i cere socoteala uni fan.Incidentul a avut loc in sectorul aflat in spatele bancilor de rezerve si motivul pentru care Dier, 40 de selectii la echipa nationala , a vrut sa-i aplice o corectie suporterului nu a fost foarte clar.Initial, s-a crezut ca fanul l-a jignit pe Gedson Fernandes, care a ratat ultima lovitura de departajare, apoi ca a avut un conflict cu fratele lui Dier, aflat in apropierea lui, dar antrenorul lui Tottenham, Jose Mourinho , a precizat ca suporterul l-a jignit pe fotbalist in fata familiei sale, aflata in tribuna. Jucatorul a fost oprit de alti suporteri dupa ce a "escaladat" aproape intreg sectorul, iar fanul a fugit.Fotbalistul echipei Tottenham, Eric Dier, a fost suspendat patru meciuri si amendat cu 40.000 de lire sterline pentru ca a vrut sa bata un fan la finalul unei partide din martie cu Norwich City, din Cupa Angliei, relateaza bbc.com.