Europol, noi dezvaluiri privind trucarea meciurilor de fotbal

Autor: Ileana Mladinoiu
Marti, 05 Februarie 2013, ora 22:25
lavenir.net

50 de persoane sunt suspectate ca au trucat 33 de meciuri de fotbal in Ungaria, in cadrul retelei criminale internationala ce a fost destructurata, luni, de Europol, a aratat Politia maghiara.

"50 de persoane sunt suspectate in Ungaria de manipularea rezultatelor a 33 de partide de fotbal, in cadrul scandalului international privind 380 de meciuri", a declarat Bajan Nemeth, anchetator al Politiei maghiare.

Investigatia din Ungaria a permis confiscarea a 320.000 de euro in timpul celor aproximativ douasprezece perchezitii si a condus la arestarea a trei jucatori si patru arbitri, a adaugat Nemeth, potrivit L'Avenir

In opinia oficialului citat, ungurii se alaturasera retelei criminale din 2010. "Ei au participat la organizarea de pariuri si de calatorii, la transferuri de comisioane ilegale (mita)", a caror suma ar porni de la 40.000 de euro si ar ajunge pana la 600.000.

Reteaua criminala suspectata ca a trucat 380 de meciuri de fotbal a fost destructurata in cadrul celei "mai mari investigatii din toate timpurile legate de presupuse meciuri aranjate", dupa anuntul facut in timpul conferintei de presa de luni, de la Haga, de catre Europol.

