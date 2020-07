FC Rapid propune FRF si LPF meciuri de baraj in cazul in care numarul echipelor va creste in Liga I

Intr-un comunicat de presa publicat pe site-ul oficial, gruparea aflata in prezent in Liga a II-a, sustine ca formatiile din esalonul secund trebuie sa aiba aceleasi sanse la promovare precum au echipele din Liga I la salvarea de la retrogradare, noteaza Agerpres. "Clubul FC Rapid saluta ideea, vehiculata in spatiul public, de modificare a numarului competitoarelor din Liga I de la 14 la 16. Acest demers insa nu trebuie sa aduca avantaje nemeritate (si mai ales necastigate pe teren) niciunui club. De aceea, in spiritul fair play-ului si al respectarii prevalentei meritului sportiv, clubul Rapid a solicitat amendarea propunerii, in sensul castigarii dreptului de a juca pe prima scena a fotbalului romanesc exclusiv pe teren. In opinia noastra, niciun club, indiferent de numele sau, nu trebuie sa evite retrogradarea din prima liga sau sa obtina promovarea in Liga I, altfel decat in iarba! Astfel, propunem ca primele doua clasate la finalul competitiei Ligii a II-a sa promoveze direct in prima liga, in timp ce echipele clasate pe locurile 3, 4 si 5 in Liga II-a sa dispute meciuri de baraj pentru accederea in Liga 1 cu ultimele trei clasate din prima divizie. Aceasta propunere prezinta, in opinia noastra, beneficii pentru toate cluburile implicate", se mentioneaza in comunicatul FC Rapid."Clubul clasat pe locul 12 in prima liga ar urma sa dispute oricum o partida de baraj, in timp ce cluburile clasate pe locurile 13 si 14, initial retrogradate direct, primesc sansa de a-si pastra locul de pe prima scena prin merit sportiv, pe teren, nu printr-o decizie administrativa. In acest context, este de subliniat faptul ca toate echipele angrenate in competitia pentru evitarea retrogradarii/accederea in Liga I isi vor demonstra capacitatea de a ramane in Liga I/accede in Liga I exclusiv pe teren. Avem convingerea ca toate cluburile de la nivelul ligii a II-a sustin aceasta propunere, in cazul in care sistemul competitional pentru sezonul 2020/2021 va urma sa se desfasoare intr-un format de 16 echipe", adauga oficialii giulesteni.Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu , a declarat in mai multe randuri ca FRF este de acord cu marirea numarului de echipe din Liga I de la 14 la 16 daca Liga Profesionista de Fotbal va propune acest lucru. Burleanu a mentionat ca un sistem play-off/play-out cu 16 echipe, rezultat in urma unei analize efectuate de o firma specializata din Olanda, ar aduce mai multe beneficii cluburilor, singurul dezavantaj fiind faptul ca banii din drepturile TV se vor imparti la 16 si nu la 14 ca in prezent.Oficialul FRF nu a detaliat modalitatea de crestere a numarului de echipe la 16, dar in presa sportiva s-au vehiculat informatii potrivit carora nicio formatie din Liga I nu ar mai retrograda direct la finalul editiei 2019-2020. Astfel s-a speculat ca vor promova direct in Liga I primele doua echipe din Liga a II-a, iar cea de pe locul 3 va disputa un baraj cu ultima clasata din primul esalon.