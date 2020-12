Ce perfomanta pentru echipa lui Hagi. FC Viitorul ajunge la 300 de meciuri in Liga 1

Potrivit lpf.ro, cele doua echipe s-au mai intalnit de 14 ori in principala competitie interna, de sase ori au castigat mediesenii, de cinci ori s-au impus dobrogenii, iar alte trei jocuri s-au terminat la egalitate.Prima partida a avut loc pe 20 august 2012, Viitorul - Gaz Metan 0-1. Oaspetii au inscris in minutul 88 prin Victoras Astafei, asta dupa ce in prima repriza Florin Dan a ratat un penalty.Un singur meci s-a incheiat fara gol, pe 18 august 2013, cu Viitorul gazda.Cea mai mare diferenta de scor s-a inregistrat pe 9 martie 2014, Gaz Metan - Viitorul 4-0 (Ciprian Petre, Alexandru Munteanu, Bogdan Tiru - autogol, Bawab).Intaia victorie din contul dobrogenilor: 8 aprilie 2015, Viitorul - Gaz Metan 1-0 (marcator Bonila, din pasa lui Florin Tanase).Unicul succes bifat de constanteni pe teren advers: 14 octombrie 2017, Gaz Metan - Viitorul 0-1.Cea mai recenta intalnire directa: 20 decembrie 2019, Gaz Metan - Viitorul 1-0 (Nasser Chamed).O singura infrangere a suferit antrenorul Mircea Rednic in fata mediesenilor pe prima scena (2018/19, Gaz Metan - Dinamo 2-1), in rest au trei victorii si sase rezultate de egalitate.Meciul se va disputa de la ora 20.30.CITESTE SI: