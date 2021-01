FCSB, cea mai buna echipa pe teren propriu de cand este pandemia de coronavirus

Cu un procentaj de victorii de 66,7%, FCSB este urmata la distanta considerabila de Universitatea Craiova si CFR Cluj , ambele cu un procentaj de 53,8%. De remarcat ca aceste trei echipe sunt in acest moment pe podiumul Ligii I.La capitolul procentajului de victorii in Liga I, de la locul 4 in jos sunt FC Viitorul si Academica Clinceni, ambele cu 53,3%, FC Voluntari (46,7%), Chindia Targoviste si Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, ambele cu 42,9%, Politehnica Iasi (35,7%), Gaz Metan Medias si FC Hermannstadt, ambele cu 30,8%, Astra Giurgiu (25%), FC Botosani (23,1%) si Dinamo Bucuresti (15,4%).Cine este cea mai buna din Europa, top 5 campionateLipsa publicului afecteaza foarte diferit echipele. In ciuda inchiderii stadioanelor in urma pandemiei, Atletico Madrid are cel mai ridicat procentaj al succeselor pe teren propriu in randul echipelor din cele cinci mari campionate ale Europei: 13 din 15 incluzand meciul de duminica impotriva formatiei Valencia (86,7%).In esantionul analizat, doua echipe au castigat toate meciurile de acasa in campionat dupa izbucnirea pandemiei: campioana Norvegiei Bodo/Glimt (15 victorii in tot atatea partide) si echipa scotiana Glasgow Rangers, la care joaca Ianis Hagi (12).La polul opus, zece echipe n-au obtinut nicio victorie pe teren propriu dupa 1 aprilie 2020. Printre ele este si o formatie din cele cinci mari campionate, gruparea franceza Dijon FCO: 5 egaluri si 6 infrangeri in ultimele 11 meciuri disputate cu portile inchise pe stadionul Gaston-Gerard.In cele 66 de campionate din toata lumea luate in calcul, procentul victoriilor pe teren propriu a scazut de la 45,1% in perioada 1 ianuarie 2019 - 31 martie 2020 la 42,0% in perioada 1 aprilie 2020 - 18 ianuarie 2021.In general, lipsa publicului a afectat deci echipele gazda. Acestea raman totusi avantajate in masura in care continua sa castige de 1,32 ori mai multe meciuri decat formatiile oaspete.FCSB este e primul loc in Liga 1 , la mamare cu CFR Cluj si Universitatea Craiova pentru titlul de campioana.CITESTE SI: