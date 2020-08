LIVE A inceput noul sezon al Ligii 2. Doua meciuri nu se mai disputa din cauza coronavirusului. Buzau - Chiajna 1-1,Slobozia castiga in prelungiri

CSM Slatina: Grecu, Bodri, Cotiga, Manea, Demici, Toma, V. Gheorghe (cpt.), Oprescu, Doman, Rogoveanu, Ianis StoicaRezerve: Velcu - Iana, Preda, Ov. Popescu, C. Radu, M. Grigore, Necsulescu, Deta, CeapaAntrenor: Mihai IanovschiDunarea Calarasi: Krell - Sirbu, Bg. Sandru, Wiktoroski, Salceanu, Lopez, Tenea, Tudoran, Ciucur, Zaluschi, Val. AlexandruRezerve: Began - Caragea, Fotescu, Putaru, Calu, S. Sava, MihaescuAntrenor: Cristian PustaiASU POLI - MIOVENI 0-0 (FINAL)ASU Poli: Borbei - Sofran, Scutaru, Mera (cpt.), Pamfile, Coada, Ignea, Axente, Codrea, Al. Munteanu, Sergiu PopoviciRezerve: Murariu - C. Jurj, Bg. Vasile, Al. Popescu, Andrei Doru, Lolea, F. Trip, D. Radu, PlazonjaAntrenor: Octavian BengaCS Mioveni: Iustin Popescu - Robert Gherghe, Alexandru Iacob, Burnea, F. Constantin, Laur. Marinescu, Veres, D. Toma, Cosereanu (cpt.), Radescu, MassaroRezerve: Val. Sima - Tirica, A. Serban, Trascu, A. Calin, Seb. Ivan, IsfanAntrenor: Claudiu Niculescu COMUNA RECEA - CSIKSZEREDA 0-1 (FINAL)Fotbal Comuna Recea: Bota (cpt.) - Jucan, Oita, D. Simion, Potcoava, Micas, R. Rus, Brata, Chinde, Maries, Marius ComanRezerve: Railean - Ant. Lung, R. Ispas, Urs, Balha, Teut, Al. Oltean, Fl. Cordos, SzecuiAntrenor: Ciprian DanciuFK Csikszereda: Ribansky - R. Takacs, Intzidis, Apro, Palmes, Bara, Eder Gonzalez (cpt.), Botorok, Bauza, Marrone, T. SuciuRezerve: Gyenge - Csonka, Kalman, Meszaros, Gergely, N. Janos, A. Szabo, Szondi, CsurosAntrenor: Valentin SuciuUNIREA SLOBOZIA - TURISS 1-0 (FINAL)Unirea Slobozia: Gurau - Stoianovici, Al. Dinu, Dumbravean, Ibrian (cpt.), Vl. Suciu, Unguru, Mih. Adascalitei, Raduca, Ad. Moldovan, TrucaRezerve: Poiana - Comsa, Chebac, Gherasim, Negoiu, Ric. Mihalache, Mih. Nastase, Cr. Ene, Al. MuscaAntrenor: Enache CosteaTurris Oltul: Dutu - Buleica, Ct. Pirvulescu, Mitrea, Sil. Pana (cpt.), Cioinac, Rob. Neacsu, Blanaru, Al. Sima, Salcianu, Ad. VoicuRezerve: Matache - Nicola, Voinea, Barboianu, Ad. Nita, ButoiuAntrenor: Erik LincarGLORIA BUZAU - CONCORDIA CHIAJNA, ora 12:00, 1-1Chica -Rosa a deschis scorul pentru Buzau, dupa o gafara uriasa a portarului CostacheMinutul 14 - egaleaza Llulakunu se disputa. Echipa gorjeana are sapte cazuri de COVID 19 si DSP nu le-a permis jucatorilor deplasarea in Bucuresti.U CRAIOVA 1948 SA - RIPENSIA TIMISOARAMeciul a fost amanat, deoarece sase jucatori de la gazde au fost testati pozitiv cu noul coronavirus.