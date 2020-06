Lazio este invinsa pentru prima data dupa 21 de meciuri in Serie A si se indeparteaza de titlu

Ziare.

Titular la echipa echipa romana, Stefan Radu a fost inlocuit in minutul 77.Este prima infrangere dupa 21 de meciuri pentru Lazio, care este pe locul doi in Serie A, la patru puncte de Juventus.Atalanta este pe locul 4 si se lupta pentru Chammpions League cu AS Roma , care a invins cu 2-1 pe Sampdoria