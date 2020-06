Liverpool ar putea fi obligata sa joace pe teren neutru ultimele trei meciuri de acasa din acest sezon

Ziare.

Clubul, politia si primarul orasului au condamnat comportamentul "inacceptabil" al anumitor suporteri care s-au adunat la Pier Head, pe malurile Raului Mersey, pentru a celebra primul titlu cucerit in 30 de ani, fara sa respecte masurile de distantare sociala, in timp ce noul coronavirus contina sa se raspandeasca.The Sun a precizat ca este posibil sa fie anulat certificatul de securitate al stadionului, daca suporterii continua aceste manifestatii.Liverpool FC a condamnat conduita unor fani care s-au adunat in oras pentru a celebra titlul din Premier League, considerand-o "in totalitate inacceptabila".Vineri, in a doua zi de sarbatorire a titlului, 34 de persoane au fost ranite - trei grav - in timp ce mii de oameni au aparut pe malul raului care traverseaza orasul, in ciuda restrictiilor privind adunarile, potrivit BBC. De asemenea, pompierii au stins un foc mic la fatada unei cladiri.Primarul Joe Anderson a spus ca evenimentele "au adus o proasta reputatie clubului si orasului Liverpool".Trei persoane sunt in continuare in stare grava la spital, a informat Serviciul de ambulanta. Alte 24 de persoane au fost, de asemenea, tratate la spital, in timp ce alte sapte au fost tratate la fata locului.Un barbat in varsta de 19 ani, din Scarisbrick, Lancashire, a fost arestat sub suspiciunea ca a provocat incendiul de la cladirea Liver Building, despre care se crede ca a pornit de un foc de materiale pirotehnice. Incendiul a provocat daune in valoare de cel putin 10.000 de lire sterline, a precizat politia.Cincisprezece persoane au fost retinute pentru confruntari violente cu fortele de ordine, a declarat, pe Twitter , seful politiei Merseyside, Andy Cooke.Formatia Liverpool a castigat, joi seara, pentru a XIX-a oara campionatul Angliei, dupa ce echipa de pe locul doi in clasamentul Premier League, Manchester City , a fost invinsa cu scorul de 2-1 de Chelsea, in etapa a XXXI-a.