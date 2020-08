Masuri dure in fotbalul romanesc: "Cine va avea restante va pierde meciurile cu 0-3. Fiecare echipa trebuie sa aiba minim 13 jucatori , testati negativ"

Presedintele Federatiei Romane de Fotbal a anuntat masurile ce se vor impune, in cazul in care vor exista probleme cu virusul COVID 19, la echipele de fotbal."La Liga 1 azi s-au aprobat cateva principii: vom urma modelul UEFA Daca vom avea jucatori sau membrii ai staff-ului depistati pozitiv cu noul coronavirus, vom urma acelasi protocol UEFA.Fiecare echipa va trebui sa indeplineasca doua conditii: sa aiba 13 jucatori, cel putin un portar si sa puna la dispozitia organizatorului avizul DSP, cu cel putin sase ore inainte de meci.Daca o echipa va avea restante la finalul unei faze competitionale, va pierde meciurile cu 0-3.Finalul unei faze competitionale inseamna: la Liga 1 - dupa campionatul regular tur-retur, play-off, play-out.La Liga 2 - dupa 19 etape din sezonul regular, iar la Liga 3 - dupa cele 18 etape din campionatul regular.La baraj si in Cupa Romaniei meciurile nu se reprogrameaza, echipa in cauza va pierde cu 0-3. Daca nici o echipa dintre cele doua nu poate respecta conditiile, atunci ambele vor pierde cu 0-3.Consideram in momentul de fata ca exista un risc mai mare de infectare la terasa, decat pe terenul de fotbal.Principiul de la care am plecat a fost sa nu mai avem meciuri amanate. Vrem sa se termine competitia pe teren",a s pus Razvan Burleanu Noul sezon al Ligii 1 va incepe vineri.