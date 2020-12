Patru arestari in Republica Moldova in legatura cu trucarea de meciuri

"Conducatori de cluburi antrenori , manageri, fotbalisti si alti intermediari fac parte dintr-o retea", a precizat Europol intr-un comunicat, adaugand ca aproape 20 de meciuri e posibil sa fi fost trucate in actuala editie de campionat Oficialii au afirmat ca infractorii ar influenta rezultatele meciurilor si ar paria mai ales pe pietele asiatice. Unele pariuri variaza intre 10.000 si 20.000 de euro pentru un singur meci, cu profituri ilicite estimate la 600.000 de euro.Europolul a afirmat ca sustine centrul national anticoruptie al Republicii Moldova in dezmembrarea grupului de crima organizata implicat in trucarea meciurilor.Centrul anticoruptie a subliniat ca suspecteaza 11 persoane de mituirea jucatorilor si trucarea rezultatelor meciurilor.Autoritatile fotbalistice de la Chisinau nu au comentat aceste afirmatii.Maia Sandu, fosta economista la Banca Mondiala si proeuropeana, l-a invins in alegerile prezidentiale de luna trecuta de Igor Dodon , favoritul Moscovei, promitand sa lupte impotriva coruptiei in mica fosta republica sovietica, aminteste Reuters.