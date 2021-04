Funeraliile printului Philip decaleaza meciurile din Marea Britanie

Astfel, meciul dintre Wolverhampton si Sheffield United va incepe la ora 22.15, in loc de ora 17.00.Si in campionatul scotian de fotbal, dar si in rugbiul englez sunt meciuri care vor fi reprogramate ori sambata sau chiar duminica.Printul Philip, sotul reginei Elizabeth II, a incetat din viata vineri, la varsta de 99 de ani.