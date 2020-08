Paris Saint-Germain si Bayern Munchen joaca duminica la Lisabona pentru castigarea Ligii Campionilor

Intr-un meci care se va juca fara spectatori, PSG lupta pentru primul trofeu al Ligii Campionilor din istoria sa, in timp ce Bayern Munchen incearca sa-l castige pe al saselea.Daca se vor impune, bavarezii vor egala Liverpool la numarul de trofee ale Ligii Campionilor, urmand sa fie pe locul 3 in clasament, dupa Real Madrid (13 titluri) si AC Milan (7).Bayern Munchen a mai castigat trofeul in 1973-74, 1974-75, 1975-76, 2000-01, 2012-13.Echipe probabile:PSG: Rico; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Verratti, Marquinhos, Herrera; Di Maria, Neymar , Mbappe. Antrenor: Thomas TuchelBayern Munchen: Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago; Perisic, Muller, Gnabry; Lewandowski. Antrenor: Hans-Dieter FlickOvidiu Hategan va fi arbitru de rezerva la finala Ligii Campionilor, unde la centru va fi italianul Daniele Orsato.Daniele Orsato va fi ajutat la cele doua linii de Lorenzo Manganelli si Alessandro Giallatini.Arbitri si asistenti VAR vor fi Massimiliano Irrati (Italia), Marco Guida (Italia), Roberto Diaz Perez del Palomar (Spania) si Alejandro Hernandez Hernandez (Spania).Ceremonia de premiere va fi condusa de presedintele UEFA , Aleksander Ceferin.Meciul va fi transmis in Romania de Telekom Sport si Digisport.Citeste si: