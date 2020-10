Patru meciuri au fost amanate in Turcia, dupa cutremurul care a zguduit tara

Au fost amanate partida Goztepe - Aytemiz Alanyaspor, din prima liga, si meciurile din esaloanele inferioare Menemenspor - Ankaraspor, Altinordu - Bandirmaspor si Bergama Belediyespor - Kozan Sport.Un cutremur puternic - de 7 grade pe scala Richter, potrivit USGS - a zguduit vineri Turcia, a fost resimtit la Istanbul si la Atena si a surpat mai multe imobile, iar un "minitusnami" a avut loc pe Insula greaca Samos.Seismul a avut loc in Marea Egee, la sud-vest de Izmir, al treilea cel mai mare oras din Turcia, si in apropiere de Insula greaca Samos. In Turcia, autoritatile au anuntat ca sase persoane au murit si peste 150 au fost ranite.