Lovitură pe piața TV din România! Cine va transmite Europa League, Conference League și galele UFC pentru următorii trei ani

PRO TV este postul care va transmite aceste competiții în România.Lupta a fost acerbă, Digisport și Look Sport dorindu-si si ele să cumpere drepturile de televizare. Până la urmă, postul din Pache Protopescu a avut câștig de cauză.Cea mai importantă competiție din lume inter cluburi , Champions League, va putea fi urmărită în continuare, in următorii trei ani, pe canalele Digisport și Look Sport.Pe lângă Europa League și Conference League, PRO TV va mai transmite Cupa Angliei și galele UFC, scrie paginademedia.ro