Programul celor mai importante meciuri din weekendul Pastelui

Sambata, 15 Aprilie 2017, ora 11:07
Programul celor mai importante meciuri din weekendul Pastelui
Crestinii sarbatoresc Pastele in acest weekend, insa fotbalul nu ia pauza.

Astfel, weekendul Pastelui aduce partide importante in campionatele de top ale Europei, precum derbiul orasului Milano, dintre Inter si AC Milan, sau confruntarea dintre Manchester United si Chelsea.

Dar iata care sunt cele mai importante meciuri programate weekendul acesta:

Sambata:

13:30 Inter - AC Milan

16:30 Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt

19:30 Bayer Leverkusen - Bayern Munchen

21:45 Barcelona - Real Sociedad

22:30 Sporting Braga - FC Porto

Duminica:

17:45 Ajax - Heerenveen

18:00 Manchester United - Chelsea

20:00 Spartak Moscova - Zenit St. Petersburg

22:00 Olympique Marseille - Saint-Etienne

In Liga 1, capul de afis e tinut de meciul dintre Dinamo si Viitorul, programat duminica, de la ora 20:30.

I.G.

