Crestinii sarbatoresc Pastele in acest weekend, insa fotbalul nu ia pauza.
Astfel, weekendul Pastelui aduce partide importante in campionatele de top ale Europei, precum derbiul orasului Milano, dintre Inter si AC Milan, sau confruntarea dintre Manchester United si Chelsea.
Dar iata care sunt cele mai importante meciuri programate weekendul acesta:
Sambata:
13:30 Inter - AC Milan
16:30 Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt
19:30 Bayer Leverkusen - Bayern Munchen
21:45 Barcelona - Real Sociedad
22:30 Sporting Braga - FC Porto
Duminica:
17:45 Ajax - Heerenveen
18:00 Manchester United - Chelsea
20:00 Spartak Moscova - Zenit St. Petersburg
22:00 Olympique Marseille - Saint-Etienne
In Liga 1, capul de afis e tinut de meciul dintre Dinamo si Viitorul, programat duminica, de la ora 20:30.
I.G.