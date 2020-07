Reactii dupa Clinceni - Dinamo 1-3, Mihalcea: "Am stat ca prostii in izolare, de aceea am suferit in primele meciuri"

"Trebuia sa vina si randul nostru. Recunosc ca am avut noroc. Era un meci care ne obliga sa castigam. Straton a fost zidul nostru in poarta. Felicitari pentru el", a spus Sorescu la Digisport.Mihalcea spera sa se salveze cu Dinamo de la retrogradare."Aveam nevoie de aceasta victorie. Nici nu ma intereseaza daca am castigat prin noroc.Avem nevoie de victorii legate. Multi baieti au dat dovada de maturitate pe o caldura infernala.Trebuie sa fim realisti si sa spunem ca obiectivul e sa ne salvam de la retrogradare.Am vorbit cu Borcea si i-am explicat care e situatia. Am ales aceasta varianta de sacrificiu cu Borcea sa-l schimb devreme, e o situatie neplacuta.Am stat ca prostii in izolare, de aceea am suferit in primele meciuri ", a spus Mihalcea dupa meci, la Digisport.