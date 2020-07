Reactii dupa Craiova- FCSB 2-1: "Am reusit sa-i batem atunci cand trebuia"

Si Cicaldau este fericit dupa victoria in fata FCSB-ului."Am reusit sa-i batem atunci cand trebuia. Mai avem trei meciuri, trei finale.Va fi greu, avem destul timp sa ne recuperam", a spus Cicaldau la Digisport.FCSB nu a castigat nici un meci in liga 1, in aceasta vara. Antrenorul de la FCSB spera la calificarea in cupele europene."Am pierdut un meci pe care nu trebuia sa-l pierdem. Am avut consistenta, dar am facut niste greseli simple.Sunt suparat pentru ca mi-as fi dorit sa castigam.E o meserie pe care mi-am asumat-o. Conducerea va decide. Nu ne pica bine aceasta infrangere.Fotbalul este frumos, daca il traiesti si cu pasiune. Sunt si momente mai putin bune", a spus Vintila la Digisort.