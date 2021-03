Belgia si Olanda, scoruri uluitoare in preliminariile de calificare pentru Mondial. Ce perfomanta au reusit cele doua echipe

Grupa AAzerbaidjan - Serbia, scor 1-2 (0-1);Au marcat: Makhmudov '59 (p) / Mitrovici '16, '81.Luxemburg - Portugalia, scor 1-3 (1-1).Au marcat: Rodrigues '30 / Jota '45+2, C. Ronaldo '51, Palhinha '80.- Chanot (Luxemburg) a fost eliminat, in minutul 87.Clasament: Portugalia - 7 puncte, Serbia - 7, Luxemburg - 3, Irlanda - niciun punct, Azerbaidjan - niciun punct.Grupa ETara Galilor - Cehia, scor 1-0 (0-0);A marcat: Daniel James '82.- Schick (Cehia) a fost eliminat, in minutul 49. Si Roberts (Tara Galilor) a fost eliminat, in minutul 77.Belgia - Belarus, scor 8-0 (4-0).Au marcat: Batshuayi '14, Vanaken '17, '89, Trossard '38, '76, Doku '42, Praet '49, Benteke '70.Clasament: Belgia - 7 puncte, Cehia - 4, Tara Galilor - 3, Belarus - 3, Estonia - niciun punct.Grupa GGibraltar - Olanda, scor 0-7 (0-1);Au marcat: Berghuis '42, De Jong '55, Depay '61, Wijnaldum '62, Malen '64, Van de Beek '85, Depay '88.Muntenegru - Norvegia, scor 0-1 (0-1);A marcat: Sorloth '35.Turcia - Letonia, scor 3-3 (2-1).Au marcat: Karaman '2, Calhanoglu '33, Yilmaz '52 / Savalnieks '35, Uldrikis '58, Ikaunieks '79.Calsament: Turcia - 7 puncte, Olanda - 6, Muntenegru - 6, Norvegia - 6, Letonia - 1, Gibraltar - niciun punct.Grupa HCipru - Slovenia, scor 1-0 (1-0);A marcat: Pittas '42.Slovacia - Rusia, scor 2-1 (1-0);Au marcat: Skriniar '38, Mak '74 / Fernandes '71.Croatia - Malta, scor 3-0 (0-0).Au marcat: Perisici '62, Modrici '76 (p), Brekalo '90.Clasament: Croatia - 6 puncte, Rusia - 6, Slovacia - 5, Cipru - 4, Slovenia - 3, Malta 1.