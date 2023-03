Serie A: Avancronica etapei a 14-a

Iata avancronica meciurilor care se vor disputa in etapa a 14-a din Serie A, cu Juventus - Fiorentina si Sampdoria - Milan cap de afis.

Sampdoria-Milan. Milan e lider, dar Sampdoria are o singura infrangere pe teren propriu in acest tur, in fata lui Napoli. In ultimele doua partide jucate acasa, in fata lui Milan, Sampdoria a castigat de fiecare data cu 2-1. Un meci cu o favorita certa: Milan. La oaspeti sunt absenti: Inzaghi, Pato, Pirlo si Oddo.

Lazio-Catania. In ultimele doua confruntari directe, la Roma, echipele si-au impartit victoriile cu 1-0. Lazio e puternica acasa, avand 4 victorii, 1 egal si o infrangere, in fata Romei. Catania sufera in deplasare, nereusind decat un gol in 4 partide! Lazio, cu Radu Stefan titular, incearca sa tina trena lui Milan, o victorie ar fi pe deplin posibila.

Udinese-Napoli. O intalnire echilibrata, desi Napoli este pe locul 3, iar Udinese pe 11. Gazdele sunt neinvinse acasa de 5 etape, dar Napoli e periculoasa in deplasare, adunand 14 puncte. Anul trecut, Udinese se impunea cu 3-1, dar acum Napoli este alta echipa.

Juventus-Fiorentina. In ultimele 6 intalniri directe, niciodata nu a fost diferenta mai mare de un gol intre echipe. Juventus spera sa se impuna, avand o medie de 2 goluri/meci acasa. Fiorentina cu foarte multe absente: Mutu, Frey, Montolivo, Zanetti, Jovetic va avea o sarcina foarte grea. Mihajlovic nu a reusit decat 2 remize in deplasare.

Palermo-Roma. Palermo a clacat acasa in fata marilor echipe: 1-2 cu Inter, 0-1 cu Lazio. Roma e neinvinsa de 3 etape, in deplasare. Posibil ca un egal sa multumeasca ambele echipe. Lobont si Goian vor fi rezerve.

Inter-Parma. Inter nu a mai castigat acasa de 5 etape. Benitez sigur va forta victoria pentru a ramane in cursa pentru titlu, fiind la 9 puncte de lider. Parma a strans doar 5 puncte din deplasare. Milanezii au foarte multi absenti: Eto'o, Maicon, Milito, Chivu, Samuel, J.Cesar. Posibil sa-l vedem si pe Alibec, din nou pe teren.

Bologna-Chievo. La Bologna, meciurile directe au fost de 1X2. Gazdele nu au nicio infrangere acasa in actualul sezon. Oaspetii nu au marcat niciun gol in ultimele 3 deplasari. Bologna ar putea forta victoria, dar nici egalul nu ar fi de neglijat.

Brescia-Genoa. Brescia a ajuns pe locul 18, iar acasa are 3 infrangeri si un egal in ultimele 4 meciuri. Genoa oscileaza in evolutiile sale: 0-2 acasa cu Juventus, 1-0 cu Cagliari in deplasare. A marcat de 4 ori in 6 deplasari.

Cagliari-Lecce. Cele doua formatii si-au impartit victoriile acasa, in sezonul trecut. Cagliari vine dupa doua infrangeri in fieful propriu. Lecce are 4 infrangeri consecutive "afara" si niciun gol inscris!

Bari-Cesena. Derbyul suferintei: locurile 19 si 20. Ultimele intalniri directe din 2007/2008 s-au incheiat 0-0. Bari vine dupa o serie neagra de 4 insuccese acasa, iar Cesena dupa 5 infrangeri in deplasare! Le-ar multumi un egal?

