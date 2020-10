Surprize in Liga Natiunilor: Spania, invinsa. Germania, doar egal acasa

Divizia A, Grupa a IV-aUcraina - Spania, scor 1-0 (0-0);A marcat: Tigankov '76.Germania - Elvetia, scor 3-3 (1-2);Au marcat: Werner '28, Havertz '55, Gnabry '60 / Gavranovic '5 si 57, Freuler '26.- Schar (Elvetia) a fost eliminat, in minutul 90+4Clasament: Spania, 7 puncte, Ucraina, 6, Spania, 5, Elvetia, 1.Divizia C, Grupa IAzerbaidjan - Cipru, scor 0-0;Muntenegru - Luxemburg, scor 1-2 (1-1);Au marcat: Ivanovici '34 / Muratovic '42, Sinano '86- Jankovici '90+5 si Simici '90+6 (ambii Muntenegru) au fost eliminati. Si Thil (Luxemburg) a vazut cartonasul rosu, in minutul 90+6.Clasament: Luxemburg, 9 puncte, Muntenegru, 9 puncte, Azerbaidjan, 4, Cipru, 1.Divizia D, Grupa ILetonia - Malta, scor 0-1 (0-0);A marcat: Borg '90+7Insulele Feroe - Andorra, scor 2-0 (2-0);A marcat: Olsen '19 si '33.Clasament: Insulele Feroe, 10 puncte, Malta, 5, Letonia, 3, Andorra, 2.Divizia D, Grupa a II-aLiechtenstein - San Marino, scor 0-0.Clasament: Gribraltar, 6 puncte, Liechtenstein, 4, San Marino, 1.