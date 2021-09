La 60 de ani, vicepreședintele Surinamului a devenit cel mai bătrân debutant într-un meci internațional de fotbal! Are 50 de copii și este căutat de Interpol pentru trafic de droguri VIDEO

Vicepreședintele Surinamului, Ronnie Brunswisk, a devenit cel mai bătrîn fotbalist într-un meci internațional.

La 60 de ani, șeful statului a fost titular în partida Inter Moengotope - Oliampia (Honduras), din Concacaf League, competiție din America Centrală.

Proprietar al echipei, el a rezistat până în minutul 54 al întâlnirii. În același meci, a jucat și fiul său.

Ronnie Brunswijk are 50 de copii și e urmărit de Interpol pentru trafic de droguri.

Prezența lui pe teren nu a fost de bun augur pentru echipa sa, care a pierdut cu 0-6.

The 60 year old Vice President of Suriname is playing in CONCACAF because he owns the team 🤣 pic.twitter.com/icimSs8yls

Fost luptător de gherilă, Ronnie Brunswisk poate juca doar în meciurile de acasa, dacă părăsește Surinamul va fi arestat în baza unui mandat internațional.

Surinamul este un stat în America Centrală, care și-a dobândit independența în 1975!

Suriname Vice President Ronnie Brunswijk who is the owner of Inter Moengotapoe, who made headlines for starting with his team in the CONCACAF League against Olimpia at age 60. This is how you practice a shooting session on goal. pic.twitter.com/npyEtbpCvG