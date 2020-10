Sefii Craiovei s-au orientat rapid si l-au luat pe atacantul Ivan Mamut.Croatul are 23 de ani, 1,92 inaltime si vine de la Zapresic, unde a marcat patru goluri in patru meciuri sezonul acesta. Universitatea Craiova l-a anuntat oficial si pe Mamut, dupa Cimpanu si Ofosu.SURSA VIDEO: YOUTUBE / Ermin AvdicAccidentat grav in meciul cu Iasi, Elvir Koljic a fost operat cu succes si va incepe recuperarea.