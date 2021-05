De ce i-a cerut Mircea Lucescu tricoul lui Messi

Anumite publicatii din Romania au spus despre gestul antrenorului de la Dinamo Kiev ca ar fi fost umilitor."De ce sa ma simt aiurea? A fost ceva normal, dar la noi e vorba de invidie. M-am dus la el si i-am spus ca am tricoul lui Pele si as vrea sa-l am si pe-al lui", a declarat Mircea Lucescu la DigiSport."Sunt impresionat de acest jucator. E cel mai bun din lume, e clar, se vede diferenta", a mai afirmat antrenorul roman.Lucescu are o colectie impresionanta de tricouri."Imi pare rau ca nu il am si pe al lui Maradona . Puteam sa-l iau. Pe cel al lui Pele l-am inramat, l-am lasat asa cum era, murdar de iarba. Celelalte stau la un loc, intr-un cos".