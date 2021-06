Nu vrea sa renunte la fotbal! Lucescu a semnat un nou contract cu Dinamo Kiev.

Astfel, antrenorul roman a semnat prelungirea angajamentului cu Dinamo Kiev.Lucescu are acum contract cu formatia ucraineana pana in iulie 2023, cand va implini 77 de ani.Lucescu si Surkis au urmarit impreuna finalele de Europa League si de Champions League, iar intre calatorii au stabilit detaliile noii intelegeri.Cu antrenorul roman la timona, Dinamo Kiev a castigat anul trecut toate trofeele interne, campionatul, Cupa si Supercupa.Au fost 43 de meciuri in toate competitiile, 28 de victorii, 8 egaluri si 7 esecuri.