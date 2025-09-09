Misiune dificilă sau o nouă victorie lejeră în Cipru? Bookmakerii merg pe mâna „Tricolorilor”

Reprezentativa de fotbal a României evoluează marți seara, de la ora 21:45, în compania Ciprului, în cadrul meciului cu numărul 5 din Grupa H a preliminariilor Campionatului Mondial din 2026.

Partida Cipru vs România are loc pe GSP Stadium din Nicosia, o arenă cu aproximativ 23.000 de locuri, și este extrem de importantă pentru Tricolori, care au nevoie de toate cele 3 puncte pentru a-și păstra șansele, destul de mici de altfel, la locul 1 în grupă. Duelul Cipru vs România va fi în direct pe Prima TV.

După primele 4 meciuri disputate, Tricolorii au acumulat doar 6 puncte, în urma victoriilor cu San Marino și Cipru, cedând celelalte 6 puncte exact în fața principalelor contracandidate la prima poziție în grupă, Austria și Bosnia & Herțegovina. Astfel, România ocupă poziția a 3-a în grupă și șansele sale de a termina pe prima poziție sunt de doar 2%, conform statisticienilor. Cu 9 puncte din cele 3 meciuri disputate până în prezent, Austria e mare favorită, urmată de Bosnia & Herțegovina - lider în grupă, cu 12 puncte din tot atâtea posibile.

Clasamentul grupei H

Bosnia și Herțegovina – 12 puncte (4 meciuri) Austria – 9 puncte (3 meciuri) România – 6 puncte (4 meciuri) Cipru – 3 puncte (4 meciuri) San Marino – 0 puncte (5 meciuri)

România, mare favorită la pariuri, în meciul din Cipru

Deși am pierdut lamentabil amicalul cu Canada (0-3) și ciprioții au reușit să o chinuie serios pe Austria, chiar pe Raiffeisen Arena din Linz, acolo unde au fost învinși la limită, 1-0, gol marcat de Sabitzer dintr-un penalty foarte controversat, suntem creditați cu șanse mari la victorie în deplasarea din Cipru.

Tipsterii de la xbets.ro au scanat platformele celor mai bune agenții de pariuri online și au realizat un tabel cu cotele 1x2 - rezultat final, iar România are o cotă la victorie cuprinsă între 1.54 și 1.61. Egalul este cotat cu 3.85 - 4.25, iar un eventual succes al ciprioților are o cotă cuprinsă între 5.90 și 6.50. Așadar, dacă e să ne luăm după cotele afișate de casele de pariuri, ar trebui să fim destul de optimiști cu privire la soarta celor 3 puncte puse în joc marți seara, la Nicosia.

La fel văd lucrurile și tipsterii din străinătate. Cele mai populare ponturi pentru meciul Cipru - România sunt România câștigă și peste 2.5 goluri în meci, România câștigă & Ambele marchează și Scor Corect Cipru - România 0-3.

Va fi mai greu decât o arată cotele la pariuri?

Cel mai probabil, da. Chiar dacă am învins Cipru cu 3-0 în deplasare și 4-1 acasă anul trecut, în UEFA Nations League și cu 2-0 la București, în meciul disputat pe 10 iunie 2025, sunt șanse destul de mari ca meciul de marți seara să fie mult mai dificil.

România nu a impresionat în acest sezon, șansele la prima poziție în grupă sunt mai mult teoretice, mulți dintre titulari nu joacă la echipele lor de club, iar ciprioții joacă altceva sub comanda noului selecționer. Evoluția Ciprului în meciul cu Austria nu a fost ceva întâmplător, chiar dacă nu ne place să credem acest lucru.

Elias Charalambous, antrenorul cipriot al lui FCSB, este destul de sigur că partida de marți seara nu va semăna prea mult cu precedentele 3 meciuri directe dintre cele două națiuni:

”Din ce am vorbit cu unii jucători și din ce am văzut, vor să joace fotbal, să domine jocul. Uneori am jucat ca o echipă mică, doar ne apăram, dar acum filosofia, mentalitatea noului antrenor este să joace fotbal, să aibă posesia. Sunt de acord cu asta. Pentru a obține rezultate, pentru a aduna puncte, trebuie să joci și cu mingea, nu doar să aștepți și să joci pe contraatac. Este un antrenor care a pregătit echipe mari din Grecia.

Vorbind cu unii jucători, mi-au spus că simt asta și că au mai multă încredere. Cu siguranță va fi mult mai dificil decât meciul de anul trecut. Naționala Ciprului are un selecționer nou. Au schimbat stilul de joc, filosofia. Contra Austriei au făcut un joc foarte bun și mă aștept ca România să aibă un meci foarte, foarte dificil. Am văzut meciul cu Austria, au avut ocazii mari să înscrie.

Nu știu dacă penalty-ul de la golul primit a fost acordat corect, cred că a fost o decizie dură pentru Cipru. Dar, la modul general, echipa Ciprului are calitate. Avem jucători buni și cred că vor veni și rezultatele”, a spus Elias Charalambous, în cadrul unui interviu acordat celor de la as.ro.

Ce meciuri mai sunt de jucat în Grupa H?

Marți, 09/09: Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – ROMÂNIA (21:45)

Joi, 09/10: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Duminică, 12/10: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

Sâmbătă, 15/11: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Marți, 18/11: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA – San Marino (21:45).

