A facut parte din nationala lui Iordanescu, acum e sofer de tir. "Nu ai zi, nu ai noapte. Nu ai masa, mananci din mers"

A prins chiar si lotul Romaniei antrenat de Anghel Iordanescu la acea vreme, insa acum s-a retras din fotbal si conduce camioane.Este povestea lui Sebastian Hutan, care la 36 de ani, bate tara in lung si in lat cu unul dintre tirurile sale."Treaba merge ca in Romania, nici sa te lauzi, nici sa te plangi. E un job si banos, dar si greu. Stai departe de familie. Ajuti la incarcat, la descarcat.Cand il vedeam pe tatal meu ca el munceste si eu stau ca antrenor de portari, nu era ok si am zis sa vin sa-l ajut.Si la un an distanta, dupa ce am rupt-o cu fotbalul, am ramas singur cu tirurile, pentru ca tatal meu a murit.Eu sunt raspunzator de tot ceea se intampla. Nu sunt doar eu, mai am patru tiruri. Am baieti care fac curse internationale, eu fac numai in tara.Cand traia tata, faceam si Germania, acum trebuie sa stau mai mult pe langa casa, o am si pe mama", a spus fostul portar, pentru Ziare.com.Accidentarile i-au mari batai de cap lui Hutan, care a fost nevoit sa se retraga de pe terenul de fotbal, la doar 29 de ani."M-am lasat devreme, asta e. Am avut patru operatii la genunchi de-a lungul carierei. La ultima interventie chirurgicala, doctorul mi-a zis ca as fi riscat sa-mi puna proteza la genunchi, daca mai continui cu fotbalul si m-am lasat apoi.Asta este viata. Am fost omul care am vazut lucrurile asa cum sunt.Am fost afectat, dar sunt lucruri pe care nu ai cum sa le eviti . M-am lasat la 29 de ani", si-a spus povestea Hutan, pentru Ziare.com.Fostul portar a facut parte dintr-o generatie talentata de fotbalisti, cei nascuti in 1983. Si la nationala mare a prins trei convocari, chiar si in meciul de trista amintire, de la Copenhaga, in 2003, cand Romania a fost egalata in minutele de prelungire si nu s-a mai calificat la Euro 2004."Am fost la toate nationalele de juniori , cu echipa nationala de tineret am fost in trei campanii de calificare, am aparat. Am fost cu Zicu, Tamas, Banel Nicolita , Daniel Niculae, mai tarziu a venit si Marica, ca el este nascut in 85.La inceputul anilor 2000 meciurile de tineret se jucau inaintea echipelor mari cu o zi. Cu Danamerca am aparat la Under 21 si a doua zi am fost al treilea portar, la Copenhaga, la partida de seniori.A fost foarte trist dupa acel meci. Am mai prins o convocare cu Japonia pe stadionul lui Dinamo , dar nu am jucat deloc la nationala de seniori", a povestit Hutan, pentru Ziare.comChiar daca a jucat si in Rusia, la Dinamo Moscova, perioada petrecuta la Serif Tiraspol a fost cea mai interesanta pentru fostul portar."La Vaslui am venit chiar atunci cand au promovat in Liga 1 , dar nu am prins perioada cu bani multi. Dupa mine, au venit Wesley cu baietii si au avut salarii foarte mari pentru Romania.In Republica Moldova, la Tiraspol, au fost corecti, in sensul ca plateau totul la timp.Si la Moscova a fost ok, dar la Tiraspol, tot respectul pentru ei, aveau o precizie ca un "ceas elvetian", a mai spus fostul portar de la echipa nationala de tineret.Viata de sofer de tir nu este usoara pentru Hutan, care nu se mai vede o perioada buna in fotbal."Nu ai masa, nu ai viata, mananci cand poti, mananci uneori din mers. Stai departe de familie. E responsabilitate mare. Zic unii ca e meserie banoasa, stai pe scaun,conduci si vin banii, dar nu, nu e chiar asa simplu.Nu ai zi, nu ai noapte. Nu e chiar o viata atat de usoara.E o afacere de familie, dar nu e ceva wow. In viitorul apropiat chiar nu mai intereseaza sa ma intorc in fotbal. Mai mult decat antrenor de portari nu ma vad, asa ca nu e momentul pentru lucrul acesta. Imi vad de tirurile mele si e mai bine pentru mine, momentan",a spus Hutan.Sebastian Hutan s-a nascut la Arad in 1983 si a jucat in Liga 1 pentru UTA, FC Vaslui U Cluj si a fost titular pe postul de portar multi ani la echipa nationala de tineret.