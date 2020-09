Acoperisul Arenei Nationale va fi tras la meciul cu Irlanda de Nord. Jucatorii echipei nationale, testati din nou pentru Covid-19, inaintea partidei cu Austria

Avand in vedere conditiile meteo si din dorinta de a proteja suprafata de joc pentru partida de la 21:45, delegatul UEFA al meciului cu Irlanda de Nord a decis ca acoperisul Arenei Nationale sa fie tras imediat. Si va ramane asa inclusiv pe durata celor 90 de minute de joc.Decizia a fost luata in sedinta tehnica.De asemenea, la meciul de diseara, "tricolorii" vor juca in galben, iar nord-irlandezii in verde,Pe de alta parte, vineri dimineata, la cantonamentul nationalei de la Mogosoaia, a avut loc testarea COVID oficiala pentru meciul cu Austria, de luni, 8 septembrie. Aceeasi institutie medicala acreditata de UEFA pentru competitiile sale a trimis reprezentanti care au recoltat probe, astfel incat delegatia noastra sa poata intra sambata in Austria pentru partida nr. 2 din Liga Natiunilor.