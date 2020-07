Adrian Mutu a convocat un lot de 23 de jucatori pentru un stagiu de pregatire al nationalei de tineret

Reunirea va avea loc la Mogosoaia, luni 3 august, iar la finalul stagiului, pe 5 august, este programata o partida de pregatire cu Farul Constanta.Lotul convocat pentru aceasta actiune cuprinde doi stranieri, sase jucatori de la FCSB , cinci de la FC Viitorul , 3 de la FC Botosani, 2 de la FC Voluntari etc.Componenta lotului convocat:Portari: Andrei Vlad (FCSB), Marian Aioani (Chindia Targoviste), Marius Popa (FC Rapid );Fundasi: Radu Boboc, Virgil Ghita (ambii de la FC Viitorul), Denis Harut, Andrei Chindris (ambii de la FC Botosani), Alexandru Pascanu (FC Voluntari), Constantin Dima ( Astra Giurgiu ), Mihai Velisar ( Gaz Metan Medias), Raul Oprut (FC Hermannstadt);Mijlocasi: Marius Marin (Pisa/Italia), Vlad Dragomir (Perugia/Italia), Olimpiu Morutan, Darius Olaru (ambii de la FCSB), Andrei Ciobanu, Carlo Casap (ambii de la FC Viitorul), Alexandru Matan (FC Voluntari), George Cimpanu (FC Botosani);Atacanti: Dennis Man, Florinel Coman, Adrian Petre (toti de la FCSB), George Ganea (FC Viitorul).Federatia Romana de Fotbal monitorizeaza evolutia COVID-19 la nivel national si, in cazul in care situatia o va impune, actiunea ar putea fi reprogramata sau chiar anulata.Preliminariile pentru EURO 2021 se vor disputa in septembrie, octombrie si noiembrie 2020. Cele noua castigatoare ale grupelor, precum si cele mai bune cinci locuri doi se vor alatura gazdelor Ungaria si Slovenia. Meciurile din cele patru grupe ale competitiei se vor desfasura intre 24 si 31 martie 2021. Echipele calificate mai departe din grupe, primele doua clasate, vor lupta pentru titlul european in fazele eliminatorii programate in aceleasi doua tari, Ungaria si Slovenia, in perioada 31 mai-6 iunie 2021.In clasamentul Grupei a 8-a, Danemarca ocupa primul loc, cu 15 puncte (5 jocuri), urmata de Romania, 10 puncte (5 j), Finlanda, 7 p (5 j), Ucraina, 3 p (4 j), Irlanda de Nord, 3 p (5 j), Malta, 1 p (4 j)