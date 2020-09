Adrian Mutu a prefatat meciul nationalei Under 21 din Malta: "Jucam pe teren sintetic, ne trebuie forte proaspete"

"Vor fi cateva schimbari, pentru ca am avut un meci pe un teren foarte greu. O sa jucam pe un teren sintetic, care la nivel muscular si articular e foarte solicitant si ne trebuie forte proaspete. Asta nu-i problema, pentru ca am incredere in toti jucatorii si sunt sigur ca vor face un meci bun. Pentru noi orice meci este important si vrem sa strangem cat mai multe puncte", a spus Mutu.El a precizat ca isi doreste sa ii responsabilizeze pe jucatorii sai. "Un spirit puternic, sa fim mandri ca suntem romani, sa jucam nu numai pentru noi personal si pentru familiile noastre, dar si pentru tara noastra, pentru a reinvia acest spirit care ne-a unit de-a lungul istoriei noastre fotbalistice.Ei trebuie sa fie constienti ca prin rezultatele lor, prin succese fac mandri milioane de romani".Pentru Adrian Mutu, calificarea la Campionatul European este principalul obiectiv. "Asta e ceea ce-mi doresc. M-as bucura mai mult pentru baieti, pentur ca ar fi o continuitate dupa rezultatul din urma cu un an. Sunt jucatori care pot fi viitorul nationalei mari, dar acest lucru nu se poate face batand din palme", a adugat selectionerul nationalei mici.Romania U21 intalneste, marti, de la ora 19.00, in deplasare, reprezentativa similara a Maltei in preliminariile turneului final al Campionatului European din 2021.