Albu de la Arad, surprins de convocarea la nationala. "Nu ma asteptam. Am primit sute de mesaje de felicitare"

"Sincer, m-a luat prin surprindere convocarea pentru ca nu ma asteptam. Sunt bucuros si le multumesc celor de acolo pentru ca au incredere in mine. Insa in primul rand ma concentrez pe meciul de luni cu Gaz Metan , asa e normal, apoi pe ceea ce voi face la echipa nationala . Orice jucator asteapta momentul cand va juca la echipa nationala.Si eu astept, sper ca voi juca. Daca se va apela la mine voi da totul in teren pentru echipa nationala. Am primit sute de mesaje de la colegi, de la prieteni din copilarie... si m-a bucurat acest fapt, pentru ca desi nu am mai tinut legatura si-au adus aminte de mine.Din ce am vazut am fost convocat ca mijlocas central, dar pentru mine nu e nicio problema unde voi juca, fundas central sau mijlocas. Voi juca acolo unde e nevoie, sunt acomodat", a spus el.Albu s-a aratat bucuros si de faptul ca e primul jucator al formatiei UTA convocat la nationala dupa o pauza de 26 de ani, mai ales ca la un moment dat a fost tentat sa renunte la fotbal."Prin evolutiile mele din ultima perioada cred ca am demonstrat ca merit sa ajung la nationala si sunt fericit. Ieri am aflat si eu ca de 26 de ani un jucator de la UTA nu a mai fost convocat la nationala... e ceva de nedescris pentru mine sa fiu eu primul...Poate pentru unii ar fi un pic de presiune, dar eu ma simt foarte bine ca pot sa ajut echipa nationala. Cand eram la Chiajna am avut o perioada in care am vrut sa ma las de fotbal. Nu primeam sansa sa joc. Si am cerut si eu sa joc, pentru ca daca nu mi se oferea acea sansa atunci voiam sa ma las. Pentru ca nu avea rost sa ma chinui. Si am primit sansa si se pare ca am avut dreptate", a precizat jucatorul in varsta de 27 de ani.Fundasul spera intr-o victorie in partida de luni cu Gaz Metan Medias. "Urmeaza un meci important luni. Ne dorim sa legam victoriile pentru a ramane sus in clasament. Ne bucura rezultatele din ultimele partide care au venit in urma unor jocuri foarte bune ale noastre. Echipa a inceput sa se lege, asta se vede de la meci la meci", a mentionat el."Vom intra pe teren luni sa castigam. Stim ca echipa din Medias este una foarte buna si a demonstrat asta etapa trecuta cand a castigat in deplasare cu CFR Cluj . Cred ca pe toata lumea a surprins pentru ca au reusit sa castige impotriva campioanei. Ne asteapta un meci greu, dar trebuie sa dam totul pe teren pentru victorie", a adaugat Alexandru Albu.Echipa de fotbal UTA intalneste, luni, de la ora 20:30, pe teren propriu, formatia Gaz Metan Medias, intr-o partida contand pentru etapa a 10-a a Ligii I.