Alibec, atac la fostii selectioneri ai Romaniei: "Nu am avut sanse sa demonstrez ce pot la echipa nationala"

"Sunt foarte bucuros. Am facut un meci mare.Am avut un blocaj mental, pentru ca voiam sa plec si speram sa plec.Cand vin la echipa nationala , nu te mai gandesti nici la transferuri, cand joci pentru tara nu te mai intereseaza nimic.Sper sa continui asa. Azi esti sus, maine esti jos, asa este in fotbal.Nu am avut sanse sa joc la nationala, nu am avut sanse sa demonstrez ce pot la echipa nationala. Ne simtim tot la fel, nimeni nu e mai prejos", a spus fotbalistul la Digisport.Golul inscris in Austria este al doilea pentru Alibec la echipa nationala.