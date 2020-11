Reactii dupa Irlanda de Nord - Romania 1-1. Alibec: Este un punct important pentru noi si ne bucuram ca am reusit sa ajungem in urna a doua

"Chiar daca nu am reusit sa castigam, este un punct important pentru noi si nebucuram ca am reusit sa ajungem in urna a doua. Trebuie sa avem incredere in noi, am facut un meci bun si nu trebuie sa renuntam niciodata.Acum nord-irlandezii au fost mult mai puternici fata de tur, dar suntem multumiti de meci si rezultat. Stiam ca vor veni cu mingi lungi, a fost greu pentru noi sa ne luptam cu ei. Din ce vad, cred ca Mirel Radoi va ramane pe banca Romaniei. Cred ca avem un plus si cu timpul se va vedea", a declarat Alibec la Pro TV.Reprezentativa Romaniei a remizat, miercuri seara, la Belfast, scor 1-1 (0-0), cu selectionata Irlandei de Nord, in ultima etapa a Grupei 1 a Diviziei B din cadrul Ligii Natiunilor. In celalalt meci din grupa, liderul Austria a remizat acasa cu Norvegia, scor 1-1, datorita unui gol marcat in minutul 90+4. Nord-irlandezii au retrogradat in Divizia C, ocupanta primului loc promoveaza in Divizia A.In Irlanda de Nord, au marcat Boyce '56 pentru gazde si Bicfalvi '81 pentru tricolori Tricolorii au purtat banderole negre in memoria victimelor tragediei de la Piatra Neamt. Inainte de startul partidei s-a tinut un moment de reculegere.In urma acestui rezultat, si dupa victoria Serbiei din meciul cu Rusia, scor 5-0, nationala Romaniei va fi in urna a doua la tragerea la sorti pentru Cupa Mondiala din 2022.CITESTE SI: