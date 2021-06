Selectionerul Angliei, inaintea meciului cu Romania: "Eu voi raspunde daca esuam"

Anglia a fost semifinalista la Cupa Mondiala 2018 din Rusia, iar stadionul Wembley va gazdui semifinalele, finala si cateva meciuri din faza grupelor competitiei continentale.Intrebat de jurnalisti daca eliminarea inainte de semifinale ar fi un esec, Southgate a raspuns: ''Da, probabil asa ar fi. Eu cred ca am fi realisti, trebuie sa traim cu aceasta speranta. Stim entuziasmul din jurul echipei si e grozav, acum suntem relevanti. Am fost in doua semifinale si urmatorul pas este sa incercam sa mergem mai departe''.Anglia a atins semifinalele la Liga Natiunilor 2019 si la EURO 1996, disputat pe teren propriu.Selectionerul englez a opinat ca asteptarile sunt mai mari decat la ultima Cupa Mondiala, chiar daca Anglia are una dintre cele mai tinere echipe.''Trebuie sa incerc sa gestionez asteptarile pentru jucatori . Accept situatia ca antrenor ca exista asteptari si trebuie sa le oferim. Trebuie sa le oferim ca grup si ca staff, nu tine doar de mine sa avem succes. Bineinteles, eu voi raspunde daca esuam, nicio problema. Asa merge spectacolul'', a adaugat Gareth Southgate. Anglia va intalni nationala Romaniei intr-un meci de pregatire, pe 6 iunie, la Middlesbrough . La EURO 2020, Anglia face parte din Grupa D, alaturi de Croatia, Cehia si Scotia.