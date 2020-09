Arbitru fara experienta la meciul Austria - Romania din Liga Natiunilor. A condus doar 7 partide la nivel de echipe nationale

Pe teren strain, contra unei adversare considerate mai puternice, Romania va mai avea un dezavantaj, cel putin teoretic. Astfel, UEFA a decis sa delege pentru acest meci o brigada de arbitri din Suedia, in frunte cu Glenn Nyberg. Este vorba despre un central de numai 31 de ani, arbitru FIFA din 2016, care are in palmares doar 7 partide internationale la nivel de echipe de seniori.Arbitri asistenti vor fi conationalii sai Mahbod Beigi si Andreas Soderqvist, iar al patrulea oficial, tot din Suedia, a fost delegat Mohammed Al-Hakim.