Are recordul de goluri la echipa nationala, a fost adus de Rednic la Dinamo si acum face pavaje cu dale

Fabian Himcinschi a debutat in liga 1 pentru Unirea Alba Iulia pe cand avea doar 16 ani si viitorul se anunta stralucitor pentru el in lumea fotbalului.Nu a fost asa. Acum are 26 ani, s-a retras din fotbal in urma cu doi ani si s-a pus pe treaba, a infiintat, la Alba Iulia, o firma de constructii unde face pavaje cu dale.Afacerea ii merge de minune lui Himcinschi, este unul dintre cei mai buni in domeniul pavajelor cu dale."Am avut lucrari in toata tara, chiar si in Ungaria am fost cautat. Am facut o investie mare in acest business si usor, usor ma dezvolt."Imi este mult mai bine, am evoluat si ca om, si de sport nu duc lipsa, pentru ca imi fac timp in fiecare zi de miscare", a spus fostul fotbalist pentru Ziare.comNascut la Alba Iulia, Himcinschi nu uita asa perioada petrecuta in fotbal.Acum cinci ani, Mircea Rednic l-a adus la Dinamo "Am jucat trei meciuri oficiale pentru Dinamo. Domnul Rednic a crezut la un moment dat in mine", isi aduce aminte fostul jucator al echipei din Stefan cel Mare.In perioada junioratului, Fabian Himcinschi era unul dintre cei mai cautati fotbalisti din estul Europei.Valencia, Aek Atena, Aston Villa si Cesena s-au batut pentru el.A facut parte din generatia 1994, care s-a calificat la Campionatul European Under 17 din Serbia, din 2011, o echipa din care mai faceau parte Bogdan Tiru, Steliano Filip, Laurentiu Branescu sau Darius Buia.Chiar a prins si un transfer in strainatate, la Empoli, insa nu a stat prea mult timp in Italia."Am fost ales in echipa Campionatului European. Ce sa fac acum, asta este viata. Puteam ajunge departe, daca mentineam linia aceea de la juniori ", a povestit Himcinschi pentru Ziare.comEl detine si recordul de goluri marcate pentru o echipa nationala a Romaniei, intr-un meci oficial.S-a intamplat la juniori, intr-o partida impotriva nationalei din Liechtenstein, cand a dat 5 goluri.Pana acum, nimeni nu i-a doborat recordul de goluri inscrise intr-un meci al echipei nationalei, fie la seniori, fie la juniori.