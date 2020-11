Doi jucatori au fost chemati de urgenta la echipa nationala

Cei doi se aflau pe lista de rezerva pe care o anuntase selectionerul Mirel Radoi Lotul convocat de Radoi este acum urmatorul:Portari: Ciprian Tatarusanu AC Milan /Italia, 72/0), David Lazar ( Astra Giurgiu , 0/0), Cristian Balgradean (CFR Cluj, 1/0);Fundasi: Cristian Ganea (Aris Salonic, 5/0) Valentin Cretu ( FCSB , 0/0), Vasile Mogos (Chievo Verona/Italia, 1/0), Iulian Cristea (FCSB, 1/0), Bogdan Tiru (Jagiellonia/Polonia, 2/0), Ionut Nedelcearu (AEK Atena/Grecia, 11/0), Alin Tosca (Gaziantep F.K./Turcia, 21/0), Cristian Manea (CFR Cluj, 10/1), Mario Camora (CFR Cluj, 1/0), Bogdan Mitrea (Sepsi OSK Sf. Gheorghe 0/0);Mijlocasi: Razvan Marin (Cagliari/Italia, 23/1), Alexandru Maxim (Gaziantep F.K./Turcia, 42/6), Alexandru Baluta (Akademia Puskas/Ungaria, 5/1), Erik Bicfalvi ( FC Ural/Rusia, 4/0), Dan Nistor ( Universitatea Craiova , 4/0), Alexandru Albu (UTA Arad, 0/0), Dennis Man (FCSB, 4/1), Florin Tanase (FCSB, 3/0);Atacanti: George Puscas (Reading/Anglia, 19/7), Denis Alibec (Kayserispor/Turcia, 15/2).Mihai Balasa (Universitatea Craiova) a fost inlocuit, in urma unei accidentari, de Bogdan Mitrea (Sepsi OSK Sf. Gheorghe). Nicusor Bancu (Universitatea Craiova), devenit indisponibil, nu a mai fost convocat, in locul sau venind Cristian Ganea (Aris Salonic). Vlad Chiriches (Sassuolo) a fost inlocuit, in urma unei accidentari, cu Cristian Manea (CFR Cluj). Valentin Cojocaru (FC Viitorul Constanta), devenit indisponibil, a fost inlocuit de Cristian Balgradean (CFR Cluj).Partidele Romaniei in noiembrie:11 noiembrie: Romania - Belarus (amical) - 19:00, "Ilie Oana" Ploiesti15 noiembrie: Romania - Norvegia (Liga Natiunilor) - 21:45, "Arena Nationala" Bucuresti18 noiembrie: Irlanda de Nord - Romania (Liga Natiunilor) - 21:45, Windsor Park BelfastCele trei partide vor fi live pe Radio Romania Actualitati, PRO TV (Liga Natiunilor) si PRO X (partida amicala).