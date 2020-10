Romania a pierdut dramatic calificarea pentru Euro 2021, dupa ce a fost batuta de Islanda cu 1-2

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Maxim a dat golul Romaniei, care a fost condusa la pauza cu 0-2.Nationala lui Radoi a mai avut un penalty clar in minutul 80, dupa un hent in careu, dar arbitrul Skomina nu a vrut sa consulte tehnologia VAR.Sigurdsson a inscris ambele goluri ale Islandei, care va disputa finala pentru calificarea la Euro, cu Ungaria. Maghiarii au invins in Bulgaria cu 3-1.Desfasurarea meciului:ECHIPELEISLANDA: Halldorsson - Palsson, R. Sigurdsson, Arnason, H. Magnusson - Traustason, A. Gunnarsson, Bjarnason, Gudmundsson - Sigurdsson, Finnbogason.Antrenor: Erik HamrenROMANIA: Tatarusanu - Manea, Burca, Balasa, Camora - Stanciu, Cretu, Maxim - Deac, Alibec, MitritaAntrenor: Mirel Radoi Dragos Grigore s-a accidentat si a fost inlocuit cu Balasa.Primul jucator naturalizat din istoria Romaniei va fi titular.Minutul 1 - a inceput partidaMinutul 6 - Alibec cere penalty, dar Skomina lasa jocul sa continueMinutul 7 - primul sut al Romaniei spre poarta . Stanciu trimite pe langa poartaMinutul 16 - Sigurdsson inscrie pentru 1-0 cu un sut plasatMinutul 22 - ocazie mare Islanda. Sigurdsson suteaza la colt, dar Tatarusanu respinge in cornerMinutul 27 - Islanda marcheaza, dar golul este anulat pe motiv de ofsaidMinutul 34 - Sigurdsson marcheaza pentru 2-0, dupa o iesire gresita la ofsaid a fundasilor RomanieiMinutul 45+1 - PauzaRadoi face trei schimbari la pauza. Intra Ianis Hagi , Puscas si Gabi IancuMinutul 46 - A inceput repriza a douaMinutul 58 - ocazie mare Islanda, Tatarusanu scoate senzationalMinutul 61 - Skomina acorda penalty pentru Romania, dupa consultarea VARMinutul 63 - Maxim inscrie din penalty pentru RomaniaMinutul 80 - Islandezii fac hent in careu, dar Skomina nu vrea sa consulte sistemul VARMinutul 90+5 - Finalul meciului